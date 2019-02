Falsa pista in Piemonte: non è Ivano Ghezzi l’uomo fotografato a Comignago

Un avvistamento a Comignago, in provincia di Novara, ha dato una flebile speranza, nella mattina di martedì 26 febbraio, a chi cerca Ivano Ghezzi, il 44enne di Busto Arsizio scomparso ormai da giorni.

L’avvistamento nel piccolo paese sulla strada tra Castelletto Ticino e Borgomanero era accompagnato anche da una foto scattata da un’automobilista. Come nel caso del precedente avvistamento ad Arona si è rivelata però una falsa pista, come ha scritto la stessa moglie di Ivano Ghezzi: «La foto che sta girando non è Ivano Ghezzi Ma un altra persona che è stata già identificata».

«Continuiamo a cercare prima o poi lo troveremo» continua la moglie. Nei giorni scorsi la famiglia aveva anche lanciato l’invito a Ivano a far sapere solo che stava bene.