Ferrovia Gallarate-Malpensa, osservazioni riaperte fino al 2 aprile

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comitato SalviAmo la Brughiera, che lotta contro la costruzione della ferrovia Gallarate-Malpensa T2 e per la salvaguardia di boschi e brughiera nella zona interessata, in territorio di Somma Lombardo, Cardano al Campo, Casorate Sempione e Gallarate

Il Comitato SalviAMO la Brughiera è stato ammesso come uditore alla Conferenza di Servizi decisoria “Progetto MXP Railink -Terminal 2 – linea RFI del Sempione.

In questo modo la delegazione del Comitato, che assisterà alle sedute della conferenza, potrà monitorare il proseguo dell’iter del progetto ferroviario informando così in tempo reale i cittadini.

Avrà così modo di assistere all’esposizione e alla discussione delle osservazioni che il Comitato e diversi cittadini casoratesi, e non, hanno inoltrato in contestazione al progetto stesso.

Avrà così modo di verificare il reale comportamento di tutti gli attori istituzionali che compongono la conferenza, in primo luogo quelli chiamati a rappresentare il nostro territorio.

Prosegue dunque l’iniziativa del Comitato volta alla verifica della correttezza formale dell’iter del progetto in questione.

Dopo aver segnalato la non corretta formulazione dell’avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, ed aver così costretto Regione Lombardia a pubblicare un nuovo avviso che scadrà il prossimo 2 aprile, il Comitato è ancora in attesa di chiarimenti rispetto ad altre criticità segnalate.

Ci riferiamo in particolar modo alla verifica della completezza documentale e alle relative proroghe concesse a Ferrovie Nord Milano per ottemperarvi.

Casorate Sempione, 27.02.2019

Il Presidente del Comitato SalviAMO la Brughiera Stefano Bianchi