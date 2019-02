Il fischio del vapore dà la sveglia al paese

Un forte rumore, prolungato, ha svegliato gli abitanti di Castiglione Olona (e anche di altre località limitrofe) nella primissima mattina di giovedì 21 febbraio, prima delle 6.30.

Chi si trovava più vicino alla fabbrica, ha subito notato la nuvola vapore bianco che si alzava dallo stabilimento della Aermacchi.

Non si è trattato di un incendio, ma dello sfiato di vapore acqueo, per ridurre la pressione all’interno delle condutture. Anche il comando di Varese dei vigili del fuoco conferma che non si è trattato di un incidente.