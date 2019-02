Forza Italia: “Bene Puricelli, ma ora guardiamo al programma”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Samarate sulle elezioni amministrative 2019: la Lega ha annunciato giovedì la scelta di Enrico Puricelli come candidato sindaco

Elezioni amministrative 2019 Ora che la Lega Nord ha scelto il suo candidato sindaco, Forza Italia chiede alla stessa Lega Nord, partito di maggioranza relativa della coalizione uscente, di convocare un tavolo politico delle quattro forze che fanno riferimento al centrodestra – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Uniti per Samarate. Penso sia giusto confrontare questo candidato con gli altri eventuali candidati delle altre liste e INSIEME arrivare alla scelta definitiva del candidato Sindaco della coalizione.

Il candidato sindaco è una scelta importante ma ancor di più, per noi, lo è il confronto sul programma. Siamo gruppi che hanno sensibilità diverse su alcuni argomenti, pensiamo sia giusto discuterne insieme e verificare la possibilità di trovare un comune accordo. Forza Italia Samarate alla luce anche dell’esperienza provinciale che ha portato all’elezione di Emanuele Antonelli a presidente della provincia per il centrodestra, così come già detto ripetutamente invita tutte le forze che si richiamano ai valori liberali e cattolico-popolari ad una scelta unitaria che possa far nascere una forza moderata di centro destra da mettere in campo alle prossime elezioni. Questa è l’occasione per vedere rappresentate tutte le diverse sensibilità di centrodestra permettendo a tutte di avere dei propri rappresentanti in consiglio comunale. Auspichiamo che tali forze possano tornare ad essere una parte importante ed essenziale nell’eventuale formazione del centrodestra.

Siamo sicuri che, così come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, si possa con gli alleati della Lega Nord poter condividere un programma che ancora una volta metta al centro la persona e oltre le “ grandi opere “ sospese per mancanza di soldi, possa finire di riqualificare i beni pubblici esistenti. Riconosciamo il ruolo guida alla Lega Nord, apprezziamo la proposta a candidato di Puricelli, ma sappiamo di poter mettere sul tavolo nomi di altrettanta qualità per la candidatura a Sindaco. Nomi che, proprio come Puricelli, garantirebbero la continuità con la politica amministrativa di centrodestra di questi ultimi 9 anni.. Su alcuni punti del programma chiederemo chiarezza agli alleati e al candidato Sindaco: realizzazione della palestra, riqualificazione dell’ anfiteatro esistente alle scuole elementari di via Dante, vendita della struttura sportiva “EcoSport”, convenzione per la gestione e lo sviluppo del parco Primerano a Cascina Costa, revisione del PGT prevedendo nuove funzioni, particolare attenzione alla proposta progettuale privata della nuova casa di riposo, nuova politica contro l’abbandono dei rifiuti, investimenti nei portali intelligenti ma richiedendo l’effettiva presenza degli uffici di vigilanza, potenziamento del lavoro con le associazioni del territorio e con i commercianti per gli eventi estivi.

Alcune di queste proposte Forza Italia si augura di vederle attuate già in questi prossimi mesi, in quanto pronte e in attesa di una finale decisione da parte della giunta, altre le farà diventare argomento di confronto tra le quattro forze della coalizione. Sicuri della capacità di confronto e di sintesi delle forze di centrodestra samaratese, Forza Italia chiede l’avvio della fase del confronto al fine di addivenire al più presto alla definizione della coalizione da mettere in campo e del suo candidato Sindaco.