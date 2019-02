I genitori a “scuola“ di videogiochi

La tecnologia porta in casa la grande sfida rappresentata dalle nuove generazioni che per la prima volta nella storia dell’uomo hanno una conoscenza superiore a quella di chi deve educarli. Quindi i “grandi“ corrono ai ripari nella maniera più efficace: tornando a studiare.

Da Super Mario a FIFA, sino ad arrivare a Fortnite, il gioco strega i ragazzi e li appassiona, ma qual è il giusto equilibrio?

E sapete che la Ps4 è in realtà una consolle in rete con la quale si può comunicare, ed essere raggiunti, dal mondo intero?

Domande a cui i genitori di oggi sono chiamati a rispondere, senza poter permettersi il lusso di sbagliare.



Per questo martedì prossimo, 19 febbraio, Teatro Comunale di Varano Borghi si terrà una serata davvero sui generis: la stampa nazionale si è occupata di fenomeni legati alla conoscenza dei videogiochi, ma più che altro declinata sotto il profilo delle migliori performance per i ragazzi, col paradosso di arrivare, negli Stati Uniti – sempre un passo avanti sugli altri – , a fornire ripetizioni per Fortnite, il popolarissimo gioco dove si deve salvare il mondo.

Ma di lezioni per istruire i genitori sui videogiochi non avevamo ancora sentito parlare: forse questo ancora mancava.



L’iniziativa è stata messa in pista dal Comitato dei Laghi, libera associazione dei comitati genitori dell’istituto comprensivo di Travedona, organizza eventi formativi dedicati ai genitori, che si sta trasformando in un faro nella notte per le famiglie alla ricerca di risposte: si ricorderà il successo degli incontri col noto psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai sul “mestiere di genitore“.

Ecco allora che arriva questo nuovo appuntamento, nato dalla sensibilità di Giancarlo Panella, presidente Comitato dei Laghi: «Sono un informatico, conosco il mondo dei computer, ma faccio veramente fatica a trovare un equilibrio sensato alle esigenze soprattutto del mio figlio minore (maschio). Sono sicuro che tanti genitori come me saranno interessati agli argomenti proposti in questa conferenza».

«Conoscenza, esperienza, competenza: un adulto dovrebbe sempre averne in abbondanza rispetto ad un bambino o ad un adolescente. Ma siamo proprio sicuri di poterlo dire in relazione a tematiche come i videogiochi? Con l’aiuto di Enrico Banchi, della Scuola di Palo Alto, ci addentreremo nel mondo dei videogiochi per comprenderli meglio e per capire come aiutare i nostri figli ad avere un rapporto sano con essi».

L’appuntamento è per martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 21.00 alle ore 22.30 presso il Teatro Comunale di Varano Borghi, in Via Vittorio Veneto 7.

L’evento è gratuito; è anche possibile registrarsi: http://educareibambiniallafelicita.com/varano-borghi-18-febbraio-2019/

Ulteriori info sul sito Facebook del Comitato dei Laghi, dove si prevede di gestire anche la diretta dell’evento.