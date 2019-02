“Venite, tutto è pronto”, è la parabola del gran convito dal vangelo di Luca 14: 15-24, dove Gesù paragona il regno di Dio a un banchetto. Gesù racconta di un uomo che aveva invitato molti ospiti, ma tutti declinarono l’invito, con una scusa. Il padrone di casa, pieno di sdegno, decise allora di ospitare, al posto degli invitati, i poveri, gli emarginati e i disabili, affinché la festa potesse comunque aver luogo.

La locandina di questa Giornata Mondiale di preghiera 2019 è stata creata da Rezka Arnuš, artista con ridotta capacità visiva, che rappresenta il suo paese in relazione con il racconto biblico mettendo al centro, una tavola imbandita con specialità del paese; intorno, donne slovene che ballano in costume

tradizionale e persone con varie disabilità. La colletta finanzierà progetti in Slovenia rivolti alle donne, fra cui vittime della tratta di esseri umani, donne

svantaggiate e madri in difficoltà. In particolare al progetto della ONG Slovena “Centro di lotta contro il traffico di essere umani”.

L’APPUNTAMENTO

Mercoledì 6 marzo ore 20,30 si celebra nella chiesa valdese di Luino il consueto appuntamento di preghiera organizzato dal gruppo ecumenico delle donne, dal titolo “Venite, tutto è pronto”. I materiali per la liturgia, canti e tema sono stati scelti dalle donne della Slovenia.