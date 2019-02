Gli «Occhi autunnali» di Sergio Melchiorre

Venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00 nella Sala Consiliare del comune di Cuveglio (piazza Marconi 1), avrà luogo la presentazione dell’ultimo libro di poesie di Sergio Melchiorre: «Occhi autunnali», edito dalla Casa Editrice Librintasca di Lecce.

Converserà con l’autore Davide Boldrini, direttore del settimanale L’eco del varesotto; Walter Longobardi leggerà alcune poesie tratte dal testo.

La serata sarà inoltre allietata da alcuni interventi musicali di ‘Mauro e Umberto’.

Sergio Melchiorre, artista versatile, oltre che poeta è sceneggiatore, paroliere, scrittore di racconti brevi. Ha ottenuto numerosi premi in ambito nazionale ed è spesso giurato in premi nazionali.

Patrizia Grazioli, nella prefazione scrive: «Se l’abisso nel quale a tratti, prendendoci per mano, ci conduce Sergio Melchiorre con alcune sue poesie, è attraente quanto vertiginoso, la speranza di una continuità oltre la vita, oltre l’incomunicabilità amorosa, si apre improvvisa non come vana illusione ma come certezza inalienabile […]Incontriamo in questa antologia di poesie l’esperienza di un uomo che ha scelto di rilanciare all’infinito la ribellione a quelle chimere che svaniscono con la luce dell’alba.»

Vincenzo Capodiferro, in un articolo su «Insubria Critica», ha definito l’autore «Poeta della sensibilità e dell’essere discontinuo».

“Nelle sue liriche, si può trovare una parte, forse non ancora conosciuta, di noi stessi […] Il viaggio esteriore si intrinseca/interseca con quello interiore, ma quello interiore, […] è più arduo e difficile, perché risponde alla domanda dell’umanità, ecco perché può riguardare tutti, ognuno di noi [perché] lo sguardo si rivolge alle stagioni dell’anima.”

L’artista dedicherà la serata alla poetessa-pittrice-scrittrice Antonella Modàffari Bartoli e al pittore cuvegliese Carlo Premoselli.