Guidava con troppo alcol in corpo, ritirata la patente

È stato un venerdì notte pesante quello appena trascorso da un operaio di trent’anni che, fermato in viale Milano a Varese, è risultato positivo all’alcol test. Guidava la sua macchina con un tasso superiore allo 0,8 grammi per litro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, constatando l’evidente stato di alterazione psicofisica del trentenne, non hanno potuto far altro che ritirargli la patente e deferirlo in stato di libertà alla procura della repubblica di Varese.