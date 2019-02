Investire oggi non è molto differente che una volta. Gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie facilitano molto gli analisti e gli investitori in genere ma i rischi restano sempre quelli.

Da sempre l’unico vero buon consiglio che si può dare è “diversificare”. In questa ottica, secondo me, vanno inseriti anche i beni rifugio. L’oro, ritenuto da alcuni il bene rifugio per eccellenza, è da tenere in considerazione per una diversificazione dei propri investimenti.

Il metallo giallo è considerato dagli analisti un asset volatile e quindi rischioso ma normalmente tende ad apprezzarsi quando i mercati finanziari sono turbolenti o addirittura depressi. Questo può far ritenere l’oro una sorta di salvagente che è sempre utile avere a portata di mano.

Un’altra importante considerazione da fare è che il metallo prezioso viene quotato in dollari e quindi bisogna tener presente anche gli eventuali rischi di cambio. Il rischio di operare con valute diverse dal dollaro può essere però parzialmente neutralizzato dalla relazione inversa che c’è tra dollaro e oro.

Se siete convinti che è bene investire sull’oro bisogna decidere se acquistare oro fisico o oro di carta. L’oro di carta (es.: ETF, Fondi, ecc…) è caratterizzato dal fatto che non si possiede fisicamente il metallo, questo comporta dei bassi costi di gestione, maggior trasparenza nelle contrattazioni e basse commissioni sugli acquisti e vendite.

Diversamente l’oro fisico inevitabilmente genera dei costi superiori per il semplice fatto che è una merce che deve essere trasportata e ben custodita. Inoltre bisogna ricordarsi che l’acquisto e la vendita legale di oro da investimento (lingotti o monete) deve necessariamente essere fatta con un’azienda regolarmente iscritta all’UIF (Ufficio Informazione Finanziaria della Banca d’Italia).

L’oro fisico è riconosciuto come valore a livello globale, è solvibile in qualunque valuta a prezzo ufficiale ed in qualunque parte del mondo, facilmente trasportabile ed in caso di bancarotta finanziaria potrebbe diventare l’ unica risorsa di valore a propria disposizione.