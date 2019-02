Investito da un’auto, muore 24enne

Salvatore Carbone, 24enne di Magnago, non ce l’ha fatta.

Il ragazzo di Magnago investito ieri sera lungo la via Pier Fortunato Calvi non è sopravvissuto alle gravi lesioni causate dall’impatto con una Peugeot che lo ha travolto alle spalle, mentre attraversava la strada per raggiungere la casa di un amico.

Erano le 19 e il buio era già calato, Salvatore aveva appena parcheggiato la sua auto e ha attraversato la strada senza accorgersi dell’arrivo della vettura che lo ha investito. Il conducente si è subito fermato per chiamare i soccorsi che sono giunti in pochissimo tempo, poi la corsa in ospedale a Legnano e i tentativi di salvargli la vita. Il 24enne lascia una sorella e i genitori.