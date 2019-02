Cannabis terapeutica: parte anche da Varese la lotta contro il pregiudizio

Fare un po’ di chiarezza. Distinguere tra scienza e pregiudizio, definire protocolli e percorsi condivisi e aumentare i benefici. Sono questi alcuni degli obiettivi del primo Gruppo Aperto di Studio sulla Cannabis ad uso medico, nato per iniziativa dell’Istituto Europeo di Oncologia.

Nel gruppo di lavoro c’è anche Varese. I dottori Carlo Grizzetti, specialista in Anestesia e Rianimazione e Marianna Dara, SSD Cure Palliative e Terapia del Dolore Ospedale di Circolo Asst-Settelaghi di Varese, sono nel gruppo, che conta una quindicina di specialisti di diverse aree del paese, e che dovranno arrivare a definire delle linee condivise: « In letteratura c’è un po’ di confusione e i risultati sono eterogenei – spiega il dottor Grizzetti – con questo gruppo vogliamo raggiungere un’omogeneità di risultati in termini medici e farmacologici, per allargare il numero di pazienti che potrebbero trarre beneficio. A Varese, utilizziamo la cannabis terapeutica nei casi oncologici e fibromialgici e un dato, infatti, è ben chiaro: i benefici sono indiscutibili».

«A sei anni dall’ approvazione all’uso medico in Italia – spiega in un comunicato lo IEO – la cannabis è utilizzata solo da una minima percentuale di pazienti che ne potrebbero trarre beneficio, a causa soprattutto della mancanza di informazione e formazione specifica unitamente ad alcune barriere culturali ancora radicate».

Il gruppo multidisciplinare è composto da medici, farmacisti, farmacologi e ricercatori italiani particolarmente impegnati nello studio e nell’utilizzo clinico di Cannabis ad uso Medico ed è coordinato da Vittorio Guardamagna, Specialista in Anestesia e Rianimazione, Direttore Divisione Cure Palliative e Terapia del Dolore IEO che spiega: «In Italia l’oppiofobia ha storicamente ostacolato lo sviluppo della terapia del dolore e soltanto conoscenza, cultura e leggi innovative ne hanno permesso la diffusione e l’utilizzo con grandi benefici per i pazienti. La cannabis sta vivendo un momento simile di difficoltà e diffidenza, nella ricerca, conoscenza e utilizzo clinico. Purtroppo ancora non si fa un distinguo chiaro e netto fra uso ludico e uso terapeutico. Per questo nuovi studi sugli effetti clinici dei farmaci a base di Cannabis sono fondamentali per mettere in evidenza il valore terapeutico di questa sostanza. Vorremmo che tutti pazienti che ne hanno bisogno, abbiano accesso a questi potenti antidolorifici, senza dover peregrinare alla ricerca dei pochi centri in Italia che ne fanno uso. Il diritto a non soffrire è un diritto universale»

Il gruppo ha concordato, come primo atto, di identificare uno strumento idoneo alla raccolta e all’analisi di dati di utilizzo clinico e prescrittivo di Cannabis ad uso Medico attualmente in corso. A ciò verranno affiancati nel tempo percorsi di formazione e divulgazione ai fini di porre il tema Cannabis quale materia in ambito medico in continuo aggiornamento.