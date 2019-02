La neve al museo, tra tante storie e un laboratorio

Nostalgia della nevicata di settimana scorsa? Il Museo di Siolo offre ai bimbi desiderosi di immergersi ancora nel candore delle neve un evento speciale: “La neve al Museo”, domenica 10 febbraio alle ore 15 (ingresso su piazza del Lavatoio).

Storie antiche e nuove per narrare di freddo e di neve, ed un semplice laboratorio creativo per giocare e conoscere, seguito da una piccola merenda offerta a tutti ipiccoli partecipanti nel suggestivo ambiente del Museo di Siolo.

Come ormai usanza in questo museo cittadino, si chiede di portare una coperta per potersi sedere a terra, e si raccomanda un abbigliamento comodo.

L’iniziativa fa parte del progetto promosso dall’Amministrazione Comunale “Culture e Storie di Comunità” (realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo) ed è a cura dagli A.Mu.Si. (Amici del Museo di Siolo).

Attività adatta ai bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione contattando l’Ufficio cultura (02 99073701), o inviando una mail a amusi.siolo@gmail.com, specificando nome e cognome del bambino, età, telefono e numero degli accompagnatori.