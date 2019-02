Lancia rifiuti nel bosco sotto una videocamera, denunciato

Il gesto atletico è anche apprezzabile: il lancio è arrivato a diversi metri e i tempi dell’operazione sono stati fulminei. Peccato però che non si parli di sport ma di un gesto di inciviltà che -per fortuna- non rimarrà impunito.

È successo qualche notte a Lonate Pozzolo, in via XXIV maggio. Un automobilista ha pensato di sfruttare il buio della notte per disfarsi di alcuni rifiuti, ha accostato l’auto e ha lanciato tutto nel bosco. Non si è accorto però che sopra di lui ad immortalare la scena c’era una fototrappola della polizia locale. Vedendo la targa del veicolo non è stato difficile per gli agenti identificare l’autore del gesto, identificato come un cittadino di Ferno.

«Cogliamo l’occasione per informare i furbetti dell’immondizia che la pacchia è finita -dice il sindaco della città, Nadia Rosa-. I controlli infatti proseguono con le fototrappole posizionate in altri luoghi. Si auspica comunque che il senso civico e il buonsenso abbiano il sopravvento e che gli incivili inizino ad avere un comportamento rispettoso non solo dell’ambiente, ma di tutta la collettività».