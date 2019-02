Lattuada: “Per via Roma serve una commissione per informare sugli obiettivi del Comune”

Dopo i cittadini e gli ambientalisti nuovo affondo del mondo politico sulla vicenda dell’amministrazione e la scarsa chiarezza con cui è stata comunicata la riqualificazione di via Roma, nel tratto tra via Guaragna e via Manzoni, e su come è stata presa la scelta di abbattere, prima parlando di necessità del cantiere dei marciapiedi poi per un problema con la fognatura, l’abbattimento dei bagolari.

A dare voce alla protesta Mauro Lattuada segretario cittadino del Pd: “Stiamo assistendo, come tutti i cittadini, alla surreale gestione della questione degli alberi e del rifacimento dei marciapiedi di via Roma, da parte dell’attuale Giunta comunale. Ci sono state tre spiegazioni diverse della motivazione del taglio degli alberi, e ogni volta il numero degli alberi che risulta da tagliare, cambia. Molti cittadini hanno dato giustamente per scontato che, come minoranza, avessimo potuto approfondire l’argomento nella commissione apposita, Urbanistica/Lavori Pubblici, ma non è mai successo perché la Commissione non ha mai portato la questione all’ordine del giorno”.

Da qui la richiesta al sindaco Alessandro Fagioli: “Abbiamo pertanto chiesto che la Commissione sia convocata al più presto per permettere alle minoranze e alla cittadinanza (ricordiamo che le commissioni sono aperte) di comprendere il progetto e soprattutto la “visione” che ha la Giunta di questa importante arteria e del suo valore urbanistico e ambientale, e di tutta la mobilità cittadina, automobilistica e ciclistica, che molto dipende da via Roma”