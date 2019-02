Lavori al cimitero, «Cancello aperto e chiuso da un addetto»

Ci sarà una persona ad aprire e chiudere il cancello che dà accesso al cimitero nella parte alta, quella interessata da alcuni lavori. I portoni verranno aperti manualmente alle 8 e chiusi alle 19.

«Si tratta di una soluzione transitoria – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simona Barbarito – Abbiamo chiesto un preventivo per la riparazione del meccanismo, i motori interrati, del cancello d’ingresso della parte alta del cimitero; l’attuale impianto di automazione è privo di barre antischiacciamento, fondamentali per il suo utilizzo. Considerato che in questo periodo l’area esterna e alcune aree interne sono interessate da un cantiere e che quindi autocarri e altri mezzi transitano attraverso il cancello ad orari che potrebbero non coincidere con gli orari di apertura dell’automatismo, si è deciso di rimandare la sistemazione del cancello a dopo la chiusura del cantiere».

La questione era stata sollevata nel corso dell’ultimo consiglio comunale ma non essendo all’ordine del giorno, era rimasta in sospeso. «Capiamo le perplessità di chi teme che estranei possano entrare la sera, ma possiamo confermare che il cimitero è provvisto di allarme volumetrico in azione nelle ore notturne per cui in caso di intrusione parte una segnalazione al comando dei carabinieri».

In attesa che il cancello venga sistemato, ora un addetto provvederà a chiuderlo a mano. A lavori conclusi sarà automatizzato come quello principale nella parte bassa del cimitero.