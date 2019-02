Lite fuori dalla discoteca, tre all’ospedale

Un litigio, trasformatosi in zuffa. Nel cuore della notte i lampeggianti hanno illuminato la via Morazzone a Cassano Magnago, una strada non distante dall’Autolaghi, sede di un noto locale che attira nelle serate dei weekend diversi giovani.

E sarebbe maturato in questo contesto, in strada, il principio di rissa che ha visto coinvolti tre giovani ventenni.

L’intervento dei mezzi di soccorso seguito all’aggressione è avvenuto da poco passate le 3 di domenica, nel cuore della notte.

Una pattuglia dei carabinieri, un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate e un’automedica hanno soccorso i tre giovani per trasportarli in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.