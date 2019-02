Luporini incontra gli studenti e racconta del nonno Giorgio Gaber

Un incontro per raccontare agli studenti dei Licei Manfredini un grande protagonista della canzone italiana del ‘900 e trasmetterne il messaggio ancora attualissimo.

Lunedì 25 febbraio, nell’Aula Magna delle Scuole Manfredini, si è tenuta una lezione spettacolo animata dal nipote di Gaber, Lorenzo Luporini, ideata dalla Fondazione Gaber e promossa con successo dal Piccolo Teatro di Milano da ormai undici stagioni. Con la sua chitarra e un computer portatile, Lorenzo Luporini ha proposto una selezione di filmati per raccontare agli oltre duecento liceali un intellettuale e un uomo vero. Si è parlato di appartenenza, conformismo, partecipazione e libertà: ieri come oggi l’incontro con Giorgio Gaber ha fatto ridere e pensare insieme. «Oggi la figura di mio nonno è attuale per il coraggio di fare scelte in controtendenza. I ricordi più cari che ho di lui sono quando mi sfidava al biliardino e quando mi ha insegnato a suonare la chitarra».