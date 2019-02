Da Maccio Capatonda allo Zoo di 105, il 26enne Michael Ponta sogna il cinema

Avrete visto nelle ultime settimane uno spot molto divertente targato Radio 105 e quello che forse non sapete è che il protagonista è un promettente attore della provincia di Varese. Si chiama Michael Ponta, ha 26 anni, è nato a Luino ed è cresciuto sulle sponde del lago di Comabbio, a Ternate, insieme a mamma Stefania e papà Antonio, campioni nazionali di ballo da sala e ballo liscio unificato.

Michael si è appassionato al cinema da piccolissimo guardando i film di Leonardo Pieraccioni e sognando di essere al posto di Macaulay Culkin guardando “Mamma ho perso l’aereo”.

A 12 anni entra, un po’ per gioco, a far parte della compagnia di teatro amatoriale “Divertirsi x divertire” e immediatamente scopre che il palcoscenico è per lui il giusto mare in cui nuotare.

Parallelamente alla recitazione coltiva però un’altra grande passione: la scrittura. Nel tentativo di farle convergere in un unico mestiere, finite le scuole superiori, si iscrive alla facoltà di “comunicazione, media e pubblicità” presso l’università Iulm di Milano, con l’idea di diventare critico cinematografico.

Aveva da poco iniziato il primo anno di corso quando sulle pagine di un giornale, tra gli annunci di lavoro, legge: “cercasi comparse”. Si trattava di un casting per una piccola apparizione nel film “Il pretore”, una commedia prodotta da Giulio Base e interpretata da Francesco Pannofino, Sarah Maestri e Mattia Zaccaro Garau. Un po’ per assecondare la passione di sempre, un po’ perché il film è ambientato nella sua Luino, ha così deciso di buttarsi e ha ottenuto il ruolo.

«Respirare l’aria di set mi fece capire che non volevo stare dietro la macchina da presa, ma davanti. Volevo recitare, essere un attore» – ricorda Michael.

Così nel 2013 si è iscritto all’ “Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni” di Busto Arsizio, un’accademia attiva nella formazione nazionale di professionalità nel campo cinematografico e televisivo con due curriculum di studi accademici principali in regia e recitazione.

Ed è durante il terzo e ultimo anno di corso che ottiene quello che lui stesso definisce il suo primo vero lavoro: un ruolo da protagonista nel video di Maccio Capatonda per la Junior Tim Cup “Un amore nato sul web”.

«Non volevo neanche andare a quel provino – dice sorridendo – L’anno prima mi ero proposto per fare la comparsa nel suo primo film, L’italiano medio, e non mi scelse. Se non andavo bene nemmeno per stare zitto e di spalle, quante possibilità potevo avere di essere scelto come protagonista?». Evidentemente tante.

Seguono diversi lavori con Maccio Capatonda, che con orgoglio definisce il suo “padre artistico”. In tv partecipa a una sketch comedy di Italia 1 al fianco di Maurizio Battista e successivamente ad alcuni episodi della serie tv di Disney channel “Alex & co.”.

Ma la carriera dell’attore non è certo semplice, ti obbliga a metterti continuamente in discussione e ai tanti risultati ottenuti corrispondono innumerevoli porte in faccia. «Non sempre i provini vanno bene – racconta -, ma ho imparato a ragionare così: hai fatto un casting? Dimenticati di averlo fatto. Se ti richiamano, è un buon risultato. Se non ti richiamano, non fa niente, occhi e testa al prossimo».

Il lavoro più recente in cui vederlo è lo spot con Lo Zoo di 105, ma in programma ha un importante progetto all’estero su cui per ora preferisce mantenere il massimo riserbo. Il suo più grande sogno? Il cinema! E tutti noi gli auguriamo di realizzarlo.