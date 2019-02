Marco Fazio si ricandida con “Iniziativa democratica per Germignaga”

A tre mesi dalla scadenza elettorale del 26 maggio prossimo, in cui l’Amministrazione Comunale di Germignaga andrà al rinnovo, il gruppo sostenitore di “Iniziativa democratica per Germignaga”, lista civica che ha espresso come sindaci Giorgio Garagnani, “Chicco” Prato e Marco Fazio, ha avviato una serie di incontri per discutere gli obiettivi futuri.

Il primo esito è stata la conferma della candidatura di Marco Fazio a sindaco.

Al termine dell’incarico iniziato nel 2014, è stata infatti chiesta la disponibilità dell’attuale primo cittadino a candidarsi per un secondo mandato amministrativo. La risposta di Fazio è stata positiva, e motivata dalla volontà di portare a termine le azioni iniziate e non ancora concluse, come pure dal desiderio di continuare il proprio impegno al servizio della comunità.

1Al suo fianco una squadra che, com’è tradizione per il sodalizio civico, unirà continuità e rinnovamento: già confermata la presenza in lista del vicesindaco Emanuele Borin, dell’assessore Rosaria Soldati e del consigliere Matteo Testa; particolare soddisfazione inoltre è stata espressa per la partecipazione al gruppo di vari giovani e di persone provenienti da diversi ambiti e zone del paese, spesso impegnate in attività o associazioni del territorio, con l’obiettivo di rappresentare le numerose realtà del comune», dicono da“Iniziativa democratica per Germignaga” in una nota.

«Continuiamo con lo stesso entusiasmo di cinque anni fa, ma anche con maggiore esperienza. – commenta il candidato sindaco Marco Fazio – Sono fiero di un gruppo che ha dimostrato concretezza, nel solco della buona amministrazione di chi ci ha preceduto, attuando gran parte del programma presentato nel 2014. Abbiamo inoltre introdotto elementi di novità nel rapporto con i cittadini e le realtà sociali. La squadra che mi sostiene è pronto a mettersi in gioco per il nostro paese, con la consapevolezza delle responsabilità che l’impegno pubblico comporta, ma anche con la voglia di dare il proprio contributo per una comunità che sente propria».

Nelle prossime settimane il gruppo continuerà l’attività di stesura del programma per il mandato 2019 – 2024 e avvierà una campagna di ascolto e confronto con i cittadini. È inoltre previsto, a breve, un primo momento pubblico per la presentazione del candidato sindaco.