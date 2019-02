“I miei piccoli giochi” e l’amore per i libri

Ai primissimi posti tra i grandi amori dei bambini c’è giocare. Così il prossimo 14 febbraio la lettura ad alta voce che ogni giovedì mattina che la Biblioteca civica di Marchirolo dedica ai bambini piccolissimi avrà come tema “I miei piccoli giochi”.

L’evento è promosso dalla Biblioteca in collaborazione con l’associazione Nati per leggere.

L’appuntamento è per giovedì 14 febbraio alle ore 10.30 alla biblioteca di via Dante 17, a Marchirolo.

La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.

La fascia di età indicata per l’iniziativa è indicativa e non preclude la partecipazione all’evento a bimbi più grandi.