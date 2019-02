M’illumino di meno, il 1° marzo i negozi di Busto a lume di candela

Come ogni anno, il 1 marzo ritorna l’appuntamento con l’iniziativa “M’illumino di meno”, organizzata dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. «In quell’occasione i negozi del centro dalle 18.30 alle 19.30 spegneranno parte dell’illuminazione per accendere delle romantiche candele – spiega Alessandra Ceccuzzi, presidente del Distretto urbano del Commercio -. Sarà una bellissima occasione per promuovere anche a Busto un evento di rilievo nazionale, facendolo con un tocco di romanticismo».

«I negozi infatti esporranno in vetrina delle candele a cera cava confezionate dalla cereria Mosca, un’attività storica bustocca conosciuta in tutta Italia per la qualità delle sue produzioni artigianali – spiega Ceccuzzi -. Anche le candele saranno quindi ecocompatibili, perché a KM0!! Un’occasione per girare Busto in un’atmosfera speciale!!! Chissà che in tanto romanticismo non capiti qualche colpo di fulmine. A oggi Busto Arsizio è l’unica città della provincia di Varese ad aderire all’iniziativa di Caterpillar».