Momenti di felicità da OrangeLipo

OrangeLipo in via Sanvito Silvestro 103 a Varese è un centro estetico e di bellezza ad alta tecnologia che offre soluzioni personalizzate sia per la zona corpo che per il viso, per sentirsi bene con sé stessi e piacersi di più.

Diventare clienti di OrangeLipo non serve solo a risolvere un problema estetico, ma soprattutto serve a stare bene, in un ambiente dove i risultati dei clienti sono risultati di tutto lo staff, che ogni giorno opera con grande professionalità e attenzione al bisogno di ciascuna persona che entra dalla porta, proponendo di volta in volta trattamenti personalizzati.

Le persone che si sottopongono a un trattamento in OrangeLipo sanno che troveranno un ambiente impeccabile, pulito e accogliente dove sentirsi come a casa, con uno staff che lavora per farle stare bene e che vuole che all’uscita siano soddisfatte dei risultati ottenuti attraverso le loro metodologie di bellezza, assolutamente non invasive.

“Regalare momenti di felicità”, è questo il motto di OrangeLipo. La nostra idea non è stata quella di realizzare un nuovo e classico centro estetico, ma bensì quella di offrire un posto “familiare”, un posto “hygge” (che per i danesi, il popolo più “felice al mondo” secondo recenti sondaggi, significa “stare bene insieme in una calda atmosfera”). Ci siamo ispirati alla parola “hygge” per proporre dei trattamenti specifici facendoti ottenere dei risultati e nello stesso tempo bere una tazza di tè in tranquillità e sentirsi rilassati

Il centro OrangeLipo di Varese è specializzato in trattamenti mirati e personalizzati per la riduzione di cellulite e adipe, epilazione laser permanente, trattamenti performanti anti age, ginnastica facciale e presso terapia bifasica, tutti svolti da personale altamente qualificato e con le più moderne tecnologie non invasive.

Taglia la tua taglia è il trattamento che vi permetterà di ridurre i centimetri in eccesso, aiutandovi a ridurre l’adipe o la cellulite, attraverso “Sistema OrangeLipo a 4 ingranaggi”, composto da tecnologia e trattamenti manuali mirati, alimentazione ed esercizi personalizzati per mantenere lo stato di benessere anche nel tempo.

Il trattamento di epilazione permanente invece viene effettuato utilizzando un laser a diodo di ultimissima generazione con una garanzia di 5 anni che vi garantisce che se entro questo periodo dovesse ricrescere anche solo un pelo nella zona trattata, basterà recarsi presso il centro per vederlo rimosso senza alcun costo aggiuntivo.

All’interno del centro potrete trovare anche un corner dedicato esclusivamente alla cura del viso, “Il paradiso del Viso”, dove scegliere tra una serie di allenamenti (così vengono chiamati i trattamenti proposti), realizzati appositamente per questa parte del corpo che è un vero e proprio biglietto da visita.

Lo staff di OrangeLipo vi invita a prenotare il vostro check up gratuito, sia per la zona corpo e per la zona viso, telefonando al numero 0332 826942 o scrivendo a info@orangelipo.it, al termine del quale vi verrà proposto un percorso o un possibile trattamento a cui sottoporvi e soprattutto un quadro chiaro dei risultati raggiungibili.

OrangeLipo

Centro di bellezza ad alta tecnologia

Via Sanvito Silvestro, 102 – Varese

Tel. 0332 826942

info@orangelipo.it

Orari

Lunedì chiuso

Da martedì a sabato, dalle 10 alle 19