È morto l’uomo caduto nel torrente Arno

È morto in ospedale, per complicazioni, il 63enne caduto nel letto del torrente Arno nella sera del 6 febbraio.

Lorenzo Benasciutti viveva a Oggiona con Santo Stefano.

Il decesso è avvenuto sabato sera. L’uomo era rimasto ferito ed era in cattive condizioni anche a causa dell’ipotermia: ferito ma non in immediato pericolo di vita, era stato portato in ospedale a Gallarate, nei giorni successivi era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico ad una gamba.

L’uomo era stato salvato da carabinieri e uomini del SAF dei vigili del fuoco: l’incidente era avvenuto al ponte di via Matteotti, in territorio di Cavaria con Premezzo.