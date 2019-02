Scivola nell’Arnetta, lo salvano i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco questa sera a Cavaria con Premezzo, in via Matteotti per soccorrere una persona caduta nell’Arnetta.

Attorno alle 19, per cause in fase di accertamento, un uomo è scivolato per alcuni metri lungo la riva del torrente Arnetta all’altezza del ponticello di via Matteotti; ferito e impossibilitato a muoversi ha chiesto aiuto e sono stati allertati Carabinieri, ambulanza (intervenuta con il supporto dell’automedica) e i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un’autoscala, e gli specialisti del S.A.F. (nucleo Speleo Alpino Fluviale), hanno recuperato la persona con tecniche alpinistiche, affidandola poi alle cure del personale sanitario.

L’uomo, un 62enne, è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Gallarate.