Il nido comunale, un open day per conoscerlo

«Cari genitori, non perdete l’occasione di visitare il nostro Nido!».

È l’assessore Caterina Franzetti fa gli “onori di casa”, per la struttura di via Forlanini, 1 che sabato prossimo, il 9 di febbraio, si presenta.

Ogni anno a febbraio, viene organizzata una giornata a porte aperte appositamente dedicata a chi vuole scoprire questa realtà educativa. Non solo scoprire, ma conoscere, toccare, guardare questo ambiente rivolto ai più piccoli.

«Questa giornata è anche dedicata all’incontro tra mamme titubanti e timorose di un eventuale distacco che supereranno spontaneamente con l’inizio di una nuova emozionante avventura, dove le educatrici accompagneranno la famiglia intera – spiega l’assessore – . Abbiamo alle spalle oltre all’esperienza del qualificato personale anche la testimonianza di intere famiglie che da anni e di generazione in generazione affidano i propri figli al nostro Nido, che è garanzia di sicurezza sotto ogni aspetto».

La giornata sarà anche occasione per avere risposte articolate e dettagliate, – oltre al progetto educativo proposto – tutte le informazioni che il servizio propone ed anche la spiegazione dei requisiti specifici per accedervi (graduatorie, regolamenti) non per ultimo vi spiegheranno anche i requisiti per accedere al Nido gratuito che ha sollevato economicamente molte famiglie della Città.