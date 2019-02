Patrizia Emilitri presenta “La bambina che trovava le cose perdute”

Appuntamento letterario sabato 23 febbraio a Vedano Olona, dove alle 17.30 in Sala consiliare la scrittrice Patrizia Emilitri presenta il suo ultimo romanzo, “La bambina che trovava le cose perdute”, edito da Sperling&Kupfer.

La storia è ambientata a Vier, un piccolo borgo sospeso nello spazio e nel tempo in provincia di Trento, dove Noemi Rainer possiede una graziosa vineria, il Rosa Bianca, dove vende vino, composte e sciroppi, e dove nasconde un segreto. Un dono che per anni ha chiuso in un angolo del suo cuore, ma che torna a bussare prepotente nella sua vita. Il segnatempo che domina da più di trent’anni la piazza del paese, infatti, è scomparso.

Qualcuno dice che è magico, qualcun altro, più devoto, è convinto che sia benedetto. Ma, si sa, ognuno vede quel che vuol vedere e ognuno crede ciò che vuol credere. Negli anni, però, a Vier si sono convinti in molti che quella scultura porti davvero fortuna, come promesso dal suo creatore. E ora va assolutamente ritrovata. C’è solo una persona che può farlo ed è lei, Noemi, la bambina, ormai adulta, con il dono: quello di ritrovare le cose perdute.

Dall’inconfondibile e delicata penna di Patrizia Emilitri, vedanese ormai lanciata nel panorama letterario nazionale, la storia intensa e suggestiva di una bambina speciale, capace di ritrovare gli oggetti più cari o preziosi che la gente smarrisce, e di intrecciare così desideri e destini.

L’incontro, organizzato dall’Assessorato alla cultura, da “Le curiose” e dall’associazione culturale Inchiostro simpatico, si concluderà con un rinfresco. Ingresso libero

La locandina

La scrittrice Patrizia Emilitri