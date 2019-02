Patrizia Testa su Collovati: “Da lui non accetto lezioni di vita, figuriamoci di tattica”

Arrivano le parole del presidente della Pro Patria, Patrizia Testa, in merito alle frasi sessiste che hanno costretto la Rai a mettere temporaneamente ai box Fulvio Collovati. Aveva detto in tv: «Le donne che parlano di tattica mi fanno rivoltare lo stomaco».

Il campione del mondo di Spagna ’82 infatti ha collaborato, se così si può dire, alla rinascita della società nel periodo post-Vavassori (2015): ha rivestito la carica di amministratore delegato, aveva in mano il 70% delle quote del club, quote poi cedute all’attuale dirigenza.

“Dell’esperienza che ho avuto io -spiega la Testa- posso dire di non aver imparato nulla da Collovati. Anzi, se qualcosa ho imparato è che per tenere testa agli squali del calcio ci si deve circondare di persone con passione e che hanno a cuore il destino di questi colori. L’attuale DS Sandro Turotti incarna questi valori alla perfezione, grazie al lui non mi sono persa d’animo e penso che se mi fossi fermata all’esperienza con Collovati il mio percorso nel mondo del calcio si sarebbe esaurito lì. Da lui non accetto lezioni di vita, figuriamoci di tattica”