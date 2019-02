Ritardo e disturbi del linguaggio nei bambini, se ne parla in oratorio a Sacconago

“Quando parlare diventa un problema. Ritardo e disturbi del linguaggio: come intervenire?” Questo il titolo dell’appuntamento organizzato dall’oratorio San Luigi della parrocchia di Sacconago con la dottoressa Erika Marchetti.

Appuntamento per il 3 marzo ore 20.30, nell’oratorio sinaghino con ingresso da via Ortigara. La conferenza per genitori, insegnanti e professionisti si concentrerà sulla comunicazione e lo sviluppo linguistico dall’infanzia alla scuola primaria, il ritardo della comunicazione, i bambini parlatori tardivi e le strategie per stimolare l’intenzionalità comunicativa, infine i disturbi specifici del linguaggio e modalità di intervento. Oltre alla dott. Marchetti, psicologa relatrice dell’evento, saranno presenti la dottoressa Antonia Palumbo, pedagogista consulente nei Servizi per l’infanzia e scuole primarie, e la logopedista dottoressa Angela Borrelli.

Per ulteriori informazioni: segreteria.lamiad@gmail.com.