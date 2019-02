Robotica e nuove professioni, se ne parla al Lions Club

Nell’ambito dei service 2019 del Lions Club Saronno Host, le attività culturali hanno uno spazio importante. Dopo l’incontro con l’Avv. Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo, durante il quale si è discusso delle “nuove povertà”, per il giorno 15 febbraio presso “Casa di Marta” è definito un incontro sul tema “Robotica e nuove professioni”.

Moderati da Enrico Annacondia, Coordinatore dell’Associazione Italiana Tecnologie Additive, si confronteranno sulla tematica Alfredo Mariotti, Direttore Generale di UCIMU- SISTEMI PER PRODURRE e Stefano Soliano, Direttore Generale del Centro di Ricerca e Start Up Comonext. L’incontro è fissato per le 20.45.