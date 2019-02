Sanremo 2019 serata per serata

Se ne parla bene o male, ci si annoia o ci si esalta, ma comunque mezza Italia guarda ogni anno il festival di Sanremo. Anche quest’anno, che vede la sua 69esima edizione condotta da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele è così: la prima serata è stata vista da un italiano su due.

Noi vi raccontiamo da qui, sera per sera, la sua storia.

SECONDA SERATA: TOH, TORNA PIPPO BAUDO (E LA HUNZIKER)

Mentre si riascoltano i primi dodici cantanti in gara, la serata si snoda come se fosse “Baglioni and Friends”: nessuno dei superospiti si nega una cantata col divino Claudio: da Marco Mengoni a Riccardo Cocciante, a Fiorella Mannoia. Canano persino Michele Riondino e Laura Chiatti, per promuover il loro film “Un’Avventura”

A sfottere la “maglietta fina” ci pensano Pio e Amedeo, comici su Youtube prima che in tivù, mentre Virginia Raffaele si trasforma in una goffa cantante d’Opera. Claudio Bisio riprende vigore tra le braccia di una Michelle Hunziker tornata sul palco di Sanremo, mentre la platea può tornare a godersi, per un breve tempo, la professionalità di Pippo Baudo, ricomparso sul parco che fu “suo” per oltre un decennio.

Alla fine, ma proprio alla fine, arriva anche un premio alla carriera, e alla memoria: quello dedicato a Pino Daniele, e consegnato alle sue figlie. Lo scriviamo qui, perchè ben pochi l’avranno visto in diretta, visto che è stato consegnato intorno all’una di notte…

PRIMA SERATA: SI COMINCIA DA 24

E’ stata una bella maratona la prima serata di Sanremo 2019: tutte le canzoni in gara – ben 24 – sono state presentate insieme nella serata di esordio del secondo festival dell’era Baglioni. Finisce dopo l’una, per chi ha avuto la pazienza di arrivarci, e consacra i primi miti: Loredana Bertè, che alla soglia dei settanta si presenta in minivestito e capelli blu, del tutto adatti alla sua canzone super rock. E Ultimo che vola tra i primi fin dalla prima giornata. In mezzo, tanti nomi conosciutissimi dagli adulti e altrettanti nomi conosciuti da giovani. Chissà chi vincerà.

Ospiti tutti italiani, come sembra essere caratterizzato il festival: in particolare la grande voce di Giorgia, e l ritorno di Andrea Bocelli a 25 anni dal debutto proprio sul palco dell’Ariston. E questa volta non arriva solo: porta con se il figlio Matteo, bello e bravo nell’accompagnarlo nel bel canto.

