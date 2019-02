Mahmood a “Che Tempo che fa”

Ne avete parlato tanto oggi. Avete espresso opinioni sulla sua canzone e sulle sue origini. Stasera parla lui: Mahmood il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo sarà ospite da Fazio a “Che tempo che fa”.

Ecco il testo della sua canzone

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va, come, va come va

Sai già come va, come va, come va

Penso più veloce per capire

Se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire

Perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va, come, va, come va

Adesso come va, come va, come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va, come, va come va

Sai già come va, come va, come va

Penso più veloce per capire

Se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire

Perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi, soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Prima mi parlavi fino a tardi. tardi

Mi chiedevi come va, come va, come va

Adesso come va, come va, come va

Waladi waladi habibi ta’aleena

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi, soldi

Come se avessi avuto soldi, soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va, come va, come va

Sai già come va, come va, come va