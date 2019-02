Si aprono le prenotazioni per “PizzoccheriAMO”

Anche quest’anno, il gruppo trainante di SpazioZero Giovani – ancora più unito – riproporrà il 24 di febbraio “PizzoccheriAMO”, la seconda puntata di un evento che dodici mesi fa è parso riscuotere un pregevole successo. Come sempre, il proposito dell’associazione di Gorla Maggiore è quello di offrire un’occasione di condivisione ai residenti e ai limitrofi, arricchendo con qualche nota innovativa una formula già conosciuta.

Infatti, la cosiddetta “pizzoccherata” si svolgerà durante il pranzo della domenica nella nostra location favorita, l’Area Festa di via Sabotino. Il menù che i ragazzi hanno elaborato, con l’aiuto di mamme e/o cuoche esperte, prevedrà un’abbondante porzione principale dei Principi di questa manifestazione: i pizzoccheri, accompagnati prima da un “cuoppo” di sciatt e poi – a scelta – da una golosa fetta di strudel caldo di mele o di torta alla crema.

Il ghiotto pasto che gusterete comprenderà anche, al prezzo di venti euro cadauno, acqua, vino e caffè. Al bancone, per digerire ma soprattutto per godere ancora un po’ della nostra compagnia, verranno serviti gli amari, anch’essi a tema valtellinese. Infine, ci saranno le consuete possibilità di ordinare l’asporto e di avere un menù scontato fatto su misura per i vostri bambini. Nel pomeriggio, infine, SpazioZero ha organizzato una tombolata con tantissimi premi, che scoprirete soltanto prenotando la vostra partecipazione

Cosa aspettate? Ci sono solo 100 posti dipsonibili, perciò affrettatevi a chiamare il 3312804151 o il 3462130241, oppure cercate su Facebook “Pizzoccheriamo”