Spaccio di cocaina, arrestati due giovani

Nella serata di ieri 22 febbraio, i carabinieri della Stazione di Cassano Magnago hanno eseguito un servizio per contrastare lo spaccio al dettaglio di stupefacenti in una zona boschiva limitrofa alla via Trieste.

Nel corso dell’intervento i militari dell’Arma hanno arrestato due cittadini albanesi, H.N. 1985, ed L.J., 1998, entrambi domiciliati nel vicino comune di Cavaria con Premezzo, disoccupati, incensurati ed irregolari sul territorio nazionale.

I due stranieri erano osservati da tempo dei Carabinieri della locale Stazione, che avevano notato un improvviso “via vai” di autovetture e persone nella zona di campagna in questione.

Al termine di un prolungato servizio di osservazione e di i due pusher sono stati bloccati quando, dopo essere “usciti” dal bosco, si stavano allontanando a bordo di una Opel Astra.

Identificati, nel corso della perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di 22 involucri di cocaina, 135 euro in contante (provento dell’attività di spaccio) e 5 telefoni cellulari.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva, altresì, di rinvenire altri 2

ulteriori involucri di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e numerosi appunti contenenti gli elenchi delle somme di denaro provento attività di spaccio, con nomi e “debiti” degli acquirenti.

Durante i servizi di osservazione i Carabinieri hanno costatato che i due pusher avevano l’abitudine di nascondere lo stupefacente all’interno di un “capitello” sito all’ingresso della zona boschiva.

Nel medesimo contesto venivano segnalati alla competente autorità amministrativa, quali abituali assuntori, 4 soggetti fermati poco dopo aver acquistato lo stupefacente.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa rito direttissimo fissato dalla competente autorità giudiziaria.