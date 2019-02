Spese pazze con la carta di credito rubata, “galeotta” la notte in motel a San Valentino

Alla fine è stata la serata di San Valentino a non lasciare scampo a una 17enne di Caronno Pertusella, finita nei guai per aver speso 10mila euro con la carta di credito sottratta a un’anziana di Cornaredo.

Il tutto ha avuto inizio la mattina dello scorso 14 febbraio, quando dai carabinieri del paese in provincia di Milano si è presentata una residente del paese che, dopo aver effettuato delle verifiche sui movimenti mensili della propria carta di credito, si è resa conto di una cospicua serie di spese, per un valore appunto a quattro zeri. Tutte spese che l’anziana non aveva mai fatto

I militari hanno subito notato una prenotazione in un motel di Saronno per la stessa serata: i Carabinieri, ritenendo probabile che effettivamente qualcuno si sarebbe potuto realmente presentare presso la struttura ricettiva, si sono dunque appostati a Saronno.

Non c’è voluto molto, poi, per far “combaciare” i dati: è venuto fuori che la prenotazione faceva capo a due ragazzi, un 18enne ed una ragazza 17enne entrambi studenti di Caronno Pertusella, che erano già in camera. Una volta chiesto spiegazioni della situazione, la ragazza ha subito ammesso ai carabinieri di aver carpito i dati della carta di credito utilizzata dal nipote della anzian, suo amico ed ignaro di tutto ciò che era accaduto. Con il numero di carta e la data di scadenza in mano, si era subito attivata acquistando un gran numero di vestiti ed accessori griffati. E non solo: aveva usato la carta anche per fare alcune inserzioni per aumentare la visibilità di alcune sue foto su un social network.

Al termine delle formalità, la ragazza ha anche consegnato ai carabinieri tutta la merce che aveva acquistato on-line tramite la carta di credito indebitamente utilizzata, tutto materiale che è stato posto sotto sequestro. La ragazza è stata quindi denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria minorile.