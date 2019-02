Spinelli sulle piste da sci, c’è anche un varesino

«Massì una canna che sarà mai…». Con la spensieratezza della gioventù era partito da Varese con un po’ di “roba” in tasca per passare qualche ora di relax sulle pista del Palù, a Chiesa Valmalenco.

Invece quella vacanzina bianca si è trasformata nella segnalazione alla prefettura di Varese come assuntore.

C’è anche lui, un ragazzo di 19 anni residente in provincia di Varese fra le 18 persone segnalate e trovate con gli spinelli già fatti, ma in alcuni casi anche con alcuni grammi di erba addosso o lasciata in auto: sono stati i cani antidroga a fiutare lo stupefacente, come racconta oggi Barbara Gerosa sul Corriere della Sera.

A fare scalpore, in questa storia, sono però stati i padri di famiglia con prole al seguito coinvolti nella vicenda: le età degli sciatori pizzicati col vizio della canna andavano infatti fra i 16 ai 45 anni.

E proprio questi ultimi si sono giustificati di fronte ai carabinieri di Sondrio: «I bimbi sono piccoli, non sanno che questa non è una sigaretta» è stato il pensiero comune e assolutorio delle persone fermate.

In tutto neppure 20 grammi tra hascisc e fumo sono stati sequestrati.

E non è una questione di quantità: sulle piste, in un ambiente a contatto con la natura dove gli imprevisti sono dietro l’angolo, bisogna essere lucidi, specialmente se nelle vicinanze ci sono dei bambini.