TD Group cerca due tirocinanti

Td Group di Galliate Lombardo cerca giovani da inserire da subito in organico, con un contratto di tirocinio per la durata di un anno, all’interno della divisione pulizie industriali e nello specifico in ambito multiservice/lavanderia.

Nonostante sia un po’ di tempo che l’azienda ha aperto questa ricerca, sta incontrando difficoltà nel reperire candidature. In molti probabilmente sono frenati dalla forma contrattuale proposta.

TD Group tiene a precisare che il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione in azienda e che tutto interesse dell’azienda stessa a investire sulla formazione di persone per poi mantenere attivo il rapporto con chi ha dimostrato impegno e pro attività.

Ogni giorno TD Group lavora sul territorio e per il territorio e invita chiunque fosse interessato a un colloquio o a ricevere maggiori informazioni sulla ricerca di collaboratori, a contattare l’azienda scrivendo all’indirizzo personale@tdgroup.it