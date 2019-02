Torna da me! I consigli per richiamare il proprio cane

Premesso che in pubblico, incluso in passeggiata o a spasso per boschi e prati, dovremmo, di regola, tenere il nostro cane sempre al guinzaglio, può capitare che per un motivo o per un altro il nostro amico ci sfugga. In questi casi è importante poterlo prontamente richiamare a noi. Sarà quindi opportuno aver già messo a punto una tecnica efficace, sostenuta da un buon allenamento. Il cane è per sua natura cacciatore, esploratore e curioso.

Per richiamarlo a noi dovremo carpire la sua attenzione, distraendolo da quel coniglio irresistibile o da un semplice odore, con la voce e coi gesti, premiandolo ogni volta che interpreterà correttamente quei segnali raggiungendoci scodinzolando. Per quanto riguarda il linguaggio del corpo, accovacciarsi allargando le braccia è un messaggio molto chiaro, facilmente interpretabile dal cane. Il premio consiste generalmente in crocchette o piccoli snack, ma può essere anche di tipo “sociale” con coccole e complimenti.

E’ necessario premiarlo anche quando ritorna da noi spontaneamente per completare efficacemente il “rinforzo positivo” di un tale comportamento (Il nostro cane assocerà quindi il “ritornare di corsa dal padrone” al premio e alle coccole). Infine non bisogna commettere lo sbaglio di sgridarlo al suo arrivo, anche quando ne avremmo motivo vuoi perché ci ha disubbidito, vuoi perché ha combinato qualche guaio: lui assocerà sempre e comunque la nostra reazione all’ultimo comportamento da lui messo in atto, cioè il ritorno, senza neanche immaginare che lo stiamo punendo per un suo comportamento anche immediatamente precedente. E’ tornato, va premiato. Ci potremo così godere le nostre passeggiate con maggiore serenità e in tutta sicurezza.