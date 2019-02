Tornano il sole e il favonio

È stata una domenica grigia ma da domani, lunedì 11 febbraio torna il sole. E anche le temperature subiranno un rialzo. Questo ci dicono le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino.

Ecco che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni: lunedì 11 febbraio

Soleggiato con residua nuvolosità al mattino sulla bassa padana e Lombardia orientale. Ventilato in pianura. Rialzo termico per favonio. Sulle Alpi nuvole addossate alle creste di confine con nevischio portato dal vento.

Vento In quota forte sulle Prealpi moderato da Nord, a tratti moderato fino in pianura.

Martedì 12 febbraio

Ben soleggiato, ancora ventoso in montagna ma attenuazione del vento sulla pianura. Molto mite per favonio.

Vento In quota moderato/forte da Nord, sulle Prealpi moderato da Nord in attenuazione e debole in pianura.