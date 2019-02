Ubi Banca, è Fausto Rigamonti il nuovo direttore territoriale Varese Nord

Al tavolo dei relatori alla presentazione del XXIII rapporto Einaudi sull’economia globale e l’Italia c’era anche Fausto Rigamonti, nuovo direttore territoriale Varese Nord di Ubi Banca. Nella Sala Campiotti, seduto in prima fila davanti a lui, c’era anche Mauro Cassani, prossimo alla pensione. Prima del suo intervento Rigamonti ha citato l’importanza del lavoro fatto dal suo predecessore, riconoscimento che i tanti presenti in sala hanno sottolineato con un lungo applauso. (foto da sinistra: Mauro Cassani e Fausto Rigamonti)

Il nuovo direttore territoriale, dopo aver reso noti i dati dell’attività della Ubi Banca sul territorio, dove conta ben 80 filiali, ha ribadito la volontà «di crescita per il 2019, di aumentare le collaborazioni con le associazioni di categoria (artigiani, commercianti e industriali), di mantenere un rapporto stretto con l’economia locale e continuare l’impegno con Ubi Comunità per il terzo settore».

Sul tema invece della costante crescita dei depositi bancari che Luca Gotti, responsabile della macro area Bergamo e Lombardia Ovest, in apertura di intervento ha definito «ricchezza dormiente», perché non alimenta né gli investimenti delle imprese né i consumi, Rigamonti ha ricordato che la Sgr (Società di gestione del risparmio) di Ubi Banca aiuta il risparmiatore a investire sul mercato globalizzato. «Si tratta di prodotti con un rischio contenuto e diversificato anche per piccolissime cifre – ha detto Rigamonti – che però diventano fondamentali nel sostenere le imprese e l’economia reale».