Un ciclo di incontri per conoscere la serra tropicale di Comerio

Si aprono le porte della Serra Tropicale di Comerio. Da domenica inizia infatti un ciclo di aperture della serra alle visite e dalle conferenze di primavera. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Salone Polivalente del Comune di Comerio, attiguo alla Serra, in via Stazione 8 – Comerio Per informazioni lido@utopiatropicale.it o Riccardo 340 7751511

Galleria fotografica Serra Utopia Tropicale a Comerio 4 di 16

Ecco l’elenco completo

17 FEBBRAIO 2019 ORE 15.30

IL GIARDINO SECONDO MARIO

Relatore: MARIO MARIANI Proprietario del vivaio Central Park, specializzato in graminaceae, felci e piante insolite.

3 MARZO 2019 ORE 15.30

PROSPETTIVE VEGETALI – Raccontare la botanica sui social

Relatore: GIACOMO CASTANA Giardiniere documentarista, appassionato di etnobotanica.

7 APRILE 2019 ORE 15.30

IL LUNGO VIAGGIO DELL’ESOTISMO: LA PALMA TRACHYCARPUS DALLA CINA Al NOSTRI GIARDINI

Relatore: UMBERTO LISCHETTI Giardiniere appassionato cultore del genere Trachycarpus.