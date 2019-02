Un orso, un amico e tanti bimbi in biblioteca

Secondo appuntamento con le letture ad alta voce del sabato mattina, quelle che la Biblioteca di Marchirolo dedica ai bambini in età prescolare (0-6 anni), aderendo al progetto “Piccoli lettori forti” promosso dall’associazione Nati per leggere.

L’appuntamento è per sabato 23 febbraio alle ore 10.30 nella sede di via Dante 17. Il libro scelto per questo mese è “Un orso per amico” di Tracey Corderoy (Emme edizioni).

L’età è indicativa e non preclude la partecipazione all’evento.

Evento gratuito e senza prenotazione.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb della Biblioteca civica di Marchirolo.