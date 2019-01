Bimbi in biblioteca: raddoppiano gli appuntamenti

Raddoppiano gli appuntamenti della Biblioteca di Marchirolo dedicati ai bambini e legati al progetto “Nati per leggere”. Sabato 26 gennaio ripartono le letture di #piccolilettoriforti del quarto sabato del mese per tutti i bambini in età prescolare (0-6 anni). Ma gli appuntamenti con nati per leggere raddoppiano da febbraio con un nuovo ciclo di incontri e di letture ad alta voce dedicato ai più piccoli (bimbi da 0 a 3 anni) in programma ogni secondo giovedì del mese.

Si tratta sempre di libri letti ai bambini in collaborazione con “Nati per leggere”, il progetto promosso da Associazione culturale pediatri, Associazione italiana biblioteche e Centro per la salute del bambino onlus e sostenuto da numerose istituzioni pubbliche e private, per promuovere la lettura precoce dei bambini, sin dai primissimi giorni di vita.

L’iniziativa si basa sui risultati di numerosi studi scientifici che dimostrano quanto la lettura precoce, in famiglia e negli asili, faciliti lo sviluppo di abilità cognitive e di relazione e sia un fattore di acquisizione di fiduciosa consapevolezza di sé.

La Biblioteca di Marchirolo in particolare aderisce all’iniziativa “Piccoli lettori forti” che propone la lettura di un libro al mese per bimbi con meno di 6 anni e le loro famiglie. La prima lettura del 2019 è per sabato 26 gennaio alle ore 10.30 con “Nel paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb della Biblioteca civica di Marchirolo.