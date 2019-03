Quanti versi fa un lupo?

Nuovo appuntamento con i libri dei piccolissimi giovedì 14 marzo alle ore 10.30 in biblioteca con le letture ad alta voce di “Nati per leggere” per bambini da 0 a 3 anni. Il libro scelto per questo mese è “Lupo in versi”, di Eva Rasano (Bacchilega editore).

Parlare come un lupo, o con un lupo può essere più semplice di quanto si pensi se il lupo è un cucciolo e, come i bambini, inizia ad esprimere le proprie emozioni con i versi: stupore, meraviglia, ma anche disdetta e rabbia diventano delle sillabe da leggere e mimare insieme, per giocare e imparare.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’età dei bambini è indicativa e non preclude la partecipazione all’attività.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb della Biblioteca civica di Marchirolo.