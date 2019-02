UYBA, bella vittoria contro il Club Italia

Vittoria sul velluto per le farfalle che al Palayamamay battono le azzurrine del Club Italia per 3-0 (25-20, 25-14, 25-14). Il divario tecnico tra le due formazioni si vede e anche se a tratti le giovani ed esuberanti atlete del Club Italia provano a mettere pressione, Gennari e compagne non si lasciano sorprendere e portano a casa tre punti preziosi per la classifica. Top scorer per le biancorosse è Herbots con 17 punti (2 ace, 2 murim 54% positivo), seguita da capitana Gennari 811 punti, 1 ace). Dall’altra parte della rete solo Enweonwu arriva alla doppia cifra, con 10 punti a tabellino (1 ace, 40% positivo).

Le biancorosse torneranno in campo il 23 febbraio, alle ore 20:30, per la sfida contro la Savino del Bene Scandicci.

LA PARTITA – Mencarelli schiera orto in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Botezat al centro, Leonardi libero.

Il match si apre con l’ace di capitan Gennari che è il preludio di un 4-0 che costringe coach Bellano al time-out per dare una scossa alle sue ma al rientro in campo il divario tra le due formazioni cresce e sul 14-5 ancora uno stop al gioco arriva dalla panchina del Club Italia. Le azzurrine approfittano di alcune imprecisioni delle padrone di casa per recuperare alcuni punti (20-14). Sul finale Lubian e compagne annullano almeno quattro palle set alle biancorosse e sul 24-20 è coach Mencarelli a fermare il gioco. Al rientro l’errore in battuta di Populini chiude il set 25-20.

Il secondo parziale si apre con il 5-1 a favore delle padrone di casa. Sul 14-8 coach Bellano ferma il gioco per provare a dare indicazioni tecniche alle due giovani atlete. Al rientro in campo la UYBA mantiene le redini della partita e chiude 25-14.

Anche nel terzo set le padrone di casa dominano (12-6). Sul 20-13 Mencarelli schiera in campo Meijners su Herbots e l’olandese segna subito tre punti consecutivamente (23-13). Il 25-14 significa vittoria.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Club Italia 3-0 (25-20, 25-14, 25)

UYBA: Piani 3, Monza ne, Peruzzo ne, Herbots 17, Grobelna 7, Gennari 11, Orro 4, Leonardi (L), Bonifacio 8, Meijners 3, Berti, Botezat.

Club Italia: Enweonwu 10, Battista ne, John Majak ne, Morello, Lubian 5, Kone Fatim, Omoruyi 6, De Bortoli (L), Populini 2, Fahr 4, Panetoni (L), Nwakalor S. 4, Scola, Nwakalor L.

Arbitri: Mattei, Sobrero

Note. Busto: ace 5, errori 8, muri 1. Club Italia: ace 1, errori 10, muri 2. Durata set: 26′ 22′ 20′. Spettatori: 2372