Appiano-Mastini, terzo appuntamento: chi otterrà il “match ball”?

I playoff della Italian Hockey League sono tutt’altro che banali: due “sfavorite” comandano 2-0 la propria serie (il Bressanone sul Pergine e soprattutto il Valdifiemme sul Caldaro), una terza – quella che ci interessa da vicino – vuole provare a fare il colpaccio in una gara 3 che si preannuncia emozionante. I Mastini di coach Massimo Da Rin sono pronti per tornare ad Appiano per affrontare i Pirati battuti domenica sera in via Albani, un risultato che ha portato in parità una serie (1-1) che per forza di cose sarà marchiata a fuoco da Gara 3.

In Alto Adige, come sempre, servirà una impresa al Varese che però non parte battuto. Non lo diciamo noi, ma il computo delle sfide precedenti: le quattro gare giocate fino a ora dalle due formazioni tra regular season e playoff sono quasi sempre state in grande equilibrio (l’unica eccezione è per la vittoria lombarda al primo appuntamento) e quindi il prossimo match potrebbe vivere soprattutto di episodi. Per questo ci si può attendere una gara abbastanza tattica (ma attenzione ai primi minuti quando i Pirati proveranno l’arrembaggio, come è doveroso per chi ha quel nickname…) nella quale i Mastini proveranno a sfoderare qualche colpo a sorpresa che tutto sommato è nelle corde giallonere.

Bisognerà capire, e lo diranno i primi minuti, se il risultato del PalAlbani potrà incidere in qualche modo su Gara3: se cioè il Varese sarà particolarmente carico o se per contro i campioni in carica di IHL saranno ancora più stimolati dallo stop patito domenica sera. E poi ci sarà da vedere se le partite ravvicinate (siamo alla terza in meno di una settimana) lasceranno il segno a livello di brillantezza dal punto di vista fisico.

Da Rin potrebbe dover fare a meno di un paio di uomini, tra acciacchi e problemi personali, ma i Mastini sono sufficientemente lunghi per scendere in pista alla pari con l’Appiano il quale, per conto suo, avrà il sostegno del pubblico locale. La cronaca del match sarà disponibile, al solito, su Radio Village. E comunque vada, giovedì ci sarà la prova d’appello a Varese.