Apre un nuovo punto prelievi a Oggiona con Santo Stefano

A Oggiona con Santo Stefano apre un nuovo punto prelievi.

«L’amministrazione Comunale di Oggiona con Santo Stefano, da sempre sensibile ai temi che riguardano la salvaguardia della salute ha voluto all’allargare i servizi presenti nell’ambulatorio medico ed infermieristico comunale facendo una richiesta ed ottendo il parere favorevole all’Ats per l’apertura di un’attività di prelievo».

Il tutto grazie alla collaborazione della Med House società infermieristica che è presente nella struttura comunale. Il servizio sarà attivo dal 6 marzo 2019 presso i locali dell’ambulatorio comunale in via Bonacalza, 144.

L’accesso agli sportelli è libero, senza prenotazione: basterà presentarsi con la tessera sanitaria e l’impegnativa del medico. L’accettazione delle impegnative verrà eseguita direttamente in loco. Il ritiro degli esiti potrà avvenire comodamente da casa accreditandosi nel portale del CDS oppure in ambulatorio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 e tutti i mercoledì sera dalle 17.30 alle 18.30. Gli orari: il centro prelievi sarà aperto tutti i mercoledì dalle 7.30 alle 8.30.

«Finalmente si va a concretizzare l’iniziale progetto voluto fortemente dal consigliere Dott. Nicola Viciconte e dall’assessore Bollini: dare un servizio alla popolazione completo e di alta qualità. MeDHouse e il suo partner CDS di Solbiate Olona collaboreranno con il Comune di Oggiona con Santo Stefano per offrire un nuovo servizio territoriale finalizzato ad agevolare tutti i cittadini residenti e non residenti. Un servizio che il comune ha richiesto soprattutto per coloro che sono costretti a frequenti controlli: questa apertura rappresenta un tangibile risultato dell’impegno comune di soggetti diversi per creare servizi a tutela della salute dei cittadini, con grande attenzione a tutte le problematiche del territorio».

Il 16 marzo è stato organizzato un open day per presentare questo ed altri nuovi servizi che vanno a integrare ancora di più l’offerta già presente dell’ambulatorio infermieristico.