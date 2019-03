Arriva nelle sale la supereroina di Captain Marvel

Il mondo Marvel si arricchisce di una nuova super eroina. Captain Marvel, con Samuel L. Jackson, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 6 marzo, è ambientato negli anni 90. Carol Danvers (Brie Larson) diventa una combattente quando la terra viene coinvolta in una guerra di portata galattica e si scopre capace di guidare un esercito contro gli invasori provenienti da un altro universo.

Giovedì 7 marzo esce al cinema Cocaine: La vera storia di White Boy Rick, con Matthew McConaughey.

Anni 80: un adolescente diventa informatore dell’FBI, col compito di fornire ragguagli sullo spaccio di droga locale. Con il soprannome di “White Boy Rick”, una volta divenuto adulto, il protagonista diventerà uno spacciatore di alto livello. Trovato in possesso di una grossa partita di cocaina, finirà a trascorrere il resto della sua vita in carcere.

Walter Veltroni dirige C’è tempo, al cinema da giovedì 7 marzo. Stefano ( Stefano Fresi ) è un quarantenne immaturo che si guadagna da vivere come osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scoprirà di avere un fratellastro di 13 anni, del quale accetta la tutela solamente per garantirsi l’eredità. Nel viaggio da Roma al paese dove abita Stefano, i due impareranno a conoscersi e l’incontro con Simona ( Simona Molinari ), cantante in tournee in compagnia della figlia, contribuirà all’evoluzione del loro rapporto.