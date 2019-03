Auto in fiamme in A8, code e rallentamenti

Auto in fiamme sull’A8 all’altezza di Gallarate, in direzione Varese. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’autovettura. Si segnala una coda di 3 km tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Cavaria per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Varese: Gazzada. Uscita consigliata provenendo da Milano: Besnate su Diramaz. A8-A26 Gallarate-Gattico.