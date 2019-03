Il Banco Bpm non vuole sorprese: concentrazione alta contro Trieste

Smaltita – si spera – l’emozione della grande vittoria ottenuta a Berlino in Champions League ma anche la fatica accumulata nella capitale tedesca per battere lo Spandau 04, la Pallanuoto Sport Management si rituffa nel campionato italiano di A1 per preparare il match interno contro la Pallanuoto Trieste.

Il Banco Bpm sarà in acqua alle “Manara” di Busto Arsizio dalle ore 18 di sabato 2 marzo e vuole evitare i brividi freddi scorsi nella schiena a Siracusa settimana scorsa, quando il successo sull’Ortigia arrivò soltanto negli istanti conclusivi della gara. Contro i giuliani, i Mastini ritroveranno un ex di turno come Federico Panerai che sarà uno dei giocatori da tenere maggiormente d’occhio da parte della difesa coordinata da mister Marco Baldineti. Trieste ha in Drasko il miglior realizzatore, settimo del campionato (il bomber è sempre il bustocco Luongo insieme al bresciano Figlioli) e cerca punti per evitare i playout.

In questo periodo il Banco Bpm dovrà sfruttare al meglio le partite di campionato per prepararsi al meglio gli altri impegni: i bustocchi sono infatti terzi in classifica con buon margine sul Posillipo (+11) ma non ha speranze di rientrare sulla coppia di testa formata da Brescia e Recco dalle quali dista 9 punti. Il match con Trieste per esempio può servire per prendere la rincorsa in vista della Coppa Italia che si disputerà allo Stadio del Nuoto di Bari tra l’8 e il 10 marzo. La Sport Management giocherà il quarto di finale contro il Bogliasco (fanalino di coda in A1, anche se in parziale ripresa) alle 18 di venerdì prossimo e in caso di vittoria troverà probabilmente il Brescia, opposto alla Lazio nel primo incontro.