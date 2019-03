Bilancio, aumentano Imu e Irpef

Sono sostanzialmente due le voci che hanno comportato un ritocco verso l’alto delle aliquote Imu seconda casa e Irpef, l’imposta sulle persone fisiche su cui i Comuni possono operare.

Li spiega l’assessore al bilancio del Comune di Luino Dario Sgarbi che ieri sera, in Consiglio Comunale, ha incassato l’approvazione dell’adeguamento fiscale a maggioranza, atto che precede – nella prossima seduta – il via libera ai conti.

«Abbiamo portato Ieri in Consiglio comunale portato l’adeguamento Imu sulle seconde case che passa da 1,2 a 1,6 per cento e l’addizionale Irpef che passa dal 7.5 all’8 per mille per esigenze di bilancio finalizzate a poter mantenere gli stessi servizi erogati nel 2018. Ma soprattutto in vistù del fatto che il “fondo crediti di dubbia esigibilità”, per legge, che passa dal 2019 all’85%. Il prossimo anno questa incombenza per il Comune passerà al 95% e nel 2021 al 100%».

In futuro aumenteranno ancora le tasse? «Diciamo che bisognerà lavorare per ricercare nuove risorse e migliorare la riscossione dei tributi», ha spiegato l’assessore Sgarbi, che conferma l’invariabilità della Tari e degli altri tributi «che non abbiamo modificato».

Tra le voci di spesa a cui il Comune ha dovuto adeguare il bilancio rientrano, secondo l’assessore «i rinnovi dei contratti dei dipendenti e l’adeguamento del personale per i quali abbiamo registrato un incremento dei costi di circa 100 mila euro».

Ieri sera, si diceva, queste voci di adeguamento dei conti sono state approvate a maggioranza. È stato illustrato il bilancio 2019-2021 e il documento unico di programmazione economica, il Dup, sempre a respiro triennale.